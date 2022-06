Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Telefontrick Gutscheincodes erlangt

Weimar (ots)

Bereits am Freitag gegen 15:00 Uhr rief eine unbekannte Täterin in einer Supermarktfiliale in Weimar an und gab sich als Mitarbeiterin der "Kassentechnik" für den Markt aus. Laut Angaben der Täterin sollen bestimmte Gutscheinkarten ab einem Wert von 100 - 500EUR aus dem Sortiment genommen werden. Zur Überprüfung, ob diese Gutscheine bereits durch eine externe Stelle elektronisch gesperrt wurden, sollte die Mitarbeiterin der Filiale zwei Gutscheine im Gesamtwert von 600EUR über die Kasse ziehen, anschließend die Freischaltcodes freirubbeln und der angeblichen Mitarbeiterin zur Kontrolle durchsagen. Dem kam die Mitarbeiterin in der Filiale nach. Erst im Nachgang stellte sich hier ein Betrug heraus, der folgend zur Anzeige gebracht wurde.

