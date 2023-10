Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest: Lippstadt - Brandgeschehen mit Todesfolge

Lippstadt (ots)

Am Samstagmorgen, 28.10. erhielt die Feuerwehr gegen 07:05 Uhr Kenntnis von einem Wohnungsbrand in der Straße "Grüner Weg" in Bad Waldliesborn. Feuerwehr und Polizei begaben sich unverzüglich zur Einsatzörtlichkeit und konnten schon bei Annäherung an das Mehrfamilienhaus hohe Flammen im Bereich der Dachgeschosswohnung und des Daches erkennen. Bis auf eine 75-jährige Frau konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Ein 81-jähriger Mann musste aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand hier jedoch nicht. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die bis dahin vermisste 75-Jährige tot in der ausgebrannten Dachgeschosswohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat Ermittlungen unter Einbindung der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell