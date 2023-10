Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz: Pedelec- und Radfahrer

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag den, 26. Oktober, wurden bei einem Einsatz des Verkehrsdienstes Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fehlverhalten von und gegenüber Pedelec- und Radfahrern" durchgeführt. In der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet Lippstadt an den Unfallhäufungsstellen zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Insgesamt wurden 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 94 Verwarnungsgelder erhoben. Darüber hinaus wurden noch eine Strafanzeigen wegen "Trunkenheit am Steuer" gefertigt. Während des Einsatzes wurden außerdem zahlreiche Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern geführt, um diese im Hinblick auf die Hauptunfallursachen insbesondere unter Beteiligung von Pedelec- und Radfahrern zu sensibilisieren. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer nahm die Kontrollen als sehr positiv auf und meldeten dies auch an die Beamten zurück. In Zukunft sollen ähnliche Kontrollen durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen. (ja)

