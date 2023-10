Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schützenstraße. Ein 52-jähriger Mann aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Seat die Schützenstraße in Richtung Bundesstraße 1. In Höhe der Hausnummer 18 kam der Bad Sassendorfer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun, bevor der Pkw zum Stillstand kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 52-Jährige alkoholisiert war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Seat wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Bad Sassendorfer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung B 1 gesperrt werden. (dk)

