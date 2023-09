Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt 21 unerlaubte Einreisen in 24 Stunden fest

Frankfurt (Oder) (ots)

Von Dienstag- bis Mittwochmorgen deckte die Bundespolizei die unerlaubte Einreise von insgesamt 21 Personen in Frankfurt (Oder) auf.

Innerhalb von 24 Stunden kontrollierten Einsatzkräfte mehrere Personen bzw. Gruppen an der Frankfurter Stadtbrücke und am Bahnhof Frankfurt (Oder). Dabei handelte es sich um indische, afghanische und iranische Staatsangehörige, die zuvor zu Fuß aus Polen eingereist waren. Dokumente, die sie für eine Einreise oder den legalen Aufenthalt in Deutschland berechtigt hätten, konnten sie nicht vorweisen.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Personen im Alter zwischen 12 und 39 Jahren in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen übergaben Einsatzkräfte die mutmaßlich Geschleusten an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt. Zwei alleinreisende Minderjährige kamen in die Obhut des örtlichen Jugendamtes.

