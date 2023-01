POL-PDNR: Diebstahl von Fallrohren

Betzdorf (ots) - Am 17.01.2023, gegen 17:30 Uhr, wurde die hiesige Polizeidienststelle über einen Brand in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Betzdorf in Kenntnis gesetzt. Hier hatte ein unbekannter Täter einen Abfallbehälter in Brand gesetzt. Die Feuerstelle konnte abgelöscht werden; es entstand Sachschaden am Abfallbehältnis und an der dortigen Wand. Hinweise zum Brand an die Polizei Betzdorf. Rückfragen ...

mehr