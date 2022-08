Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beratung und Prävention in der Innenstadt

Buchholz (ots)

Am kommenden Sonntag, 4.9.2022, ist in der Buchholzer Innenstadt verkaufsoffener Sonntag. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg wird gemeinsam mit dem Weißen Ring e.V. einen Informationsstand betreiben. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen in der Breiten Straße, in Höhe des Eingangs zur Buchholz Galerie, zu finden. Sie bieten Informationen zu verschiedensten Präventionsbereichen, wie Einbruchschutz, Betrug, Verkehrsprävention und Themen rund um Kinder und Jugendliche, an.

Parallel besteht dort auch die Möglichkeit am aktuellen Projekt "Gegen Unsicherheiten im öffentlichen Raum" der Stadt Buchholz und der Polizeiinspektion Harburg teilzunehmen und Hinweise zu geben. Parallel können Hinweise auch online gegeben werden.

Die Stadt Buchholz hat dazu einen Fragebogen veröffentlicht: https://www.buchholz.de/portal/seiten/gegen-unsicherheiten-im-oeffentlichen-raum-903001153-20101.html

