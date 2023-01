Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen der PI Altenkirchen

Altenkirchen/Hasselbach (ots)

Am Montag, 16.01.2023, führten Beamte der PI Altenkirchen an verschiedenen Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr konnten in Hasselbach, Bundesstraße 8, insgesamt 29 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In der Zeit von 19.15 Uhr bis 20.50 Uhr wurden Kontrollen auf der Bundesstraße 8, zwischen Altenkirchen und Gieleroth, durchgeführt. Hier überschritten 7 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Verwarnungsverfahren eingeleitet.

