Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Lkw mit unzureichend gesicherter Ladung festgestellt

Helmenzen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Altenkirchen fiel am Montag, 16.01.2023, gegen 13:30 Uhr, ein polnischer Sattelzug auf. Dieser stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 8 bei Oberölfen, in Fahrtrichtung Birnbach. Der Sattelzug wurde zunächst abgesichert. Bei der folgenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass ca. vier Tonnen unzureichend gesicherte Ladung ins Rutschen gekommen sind und nach links umfielen. Hierbei durchschlug diese teilweise die Plane und beschädigte den Auflieger. Das Gespann wurde mit Polizeibegleitung in das Industriegebiet nach Weyerbusch verbracht. Durch unbürokratische Hilfe eines dort ansässigen Transportunternehmens und einer Metallverarbeitungsfirma konnte die Ladung mittels Deckenkran angehoben und sicher verstaut werden. Nach technischer Überprüfung der Kombination und entsprechender Nachsicherung konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Gegen den 48-jährigen, aus Belarus stammenden Kraftfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell