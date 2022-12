Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine 73-jährige Frau wurde am gestrigen Tag (15.12.2022) Opfer eines Handtaschendiebstahls. Am Nachmittag (zwischen 14:30 und 14:45 Uhr) befand sich die Seniorin in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee in Altenburg und ließ dort ihre Handtasche liegen. Dies nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus und stahl sie. Dem jedoch nicht genug. Die Seniorin erfuhr zudem, dass bereits eine vierstellige Bargeldsumme von ihrem Konto abgehoben wurde. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Fall und hofft auf Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des Täters führen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell