POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 23:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in den Feldweg "Auf der Schanze" gerufen. Auf einem gerodeten Feld waren etwa 100 Stroh- und Heuballen in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Lippstadt, Erwitte und Bad Westernkotten bekämpften das Feuer, dass sich auch aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht weiter ausbreiten konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von ...

