Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Straße "Erbsenlachen". Ein 22-Jähriger Paketzusteller stellte einen Fiat Ducato auf der Straße ab und zog die Handbremse nicht an. Das Auto rollte gegen einen geparkten Skoda Oktavia, an dem Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Den ...

