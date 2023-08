Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anrufer meldet gestürzten Rollerfahrer

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, teilte ein Anrufer einen gestürzten Leichtkraftradfahrer in der Waldstraße mit. Vor Ort konnte der 23-jährige Fahrer angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 23-Jährige stritt ab, das Leichtkraftrad gefahren zu haben. Dies konnte durch die Angaben des Zeugen widerlegt werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen (TÜV 1987) bereits entstempelt und nicht für das Leichtkraftrad ausgegeben war. Nach den Angaben des 23-Jährigen habe er das entstempelte Kennzeichen in der Vergangenheit von seinem Großvater erhalten. Aufgrund der Alkoholisierung erfolgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kennzeichen sichergestellt. Der 23-Jährige verletzte sich leicht. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Kennzeichenmissbrauch wurden eingeleitet. Weiterhin laufen zu der Herkunft des Leichtkraftrades Ermittlungen.

