Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots)

Ein Zeuge teilte am 23.08.2023, gegen 17:33 Uhr der Polizei mit, zwei Männer in der Wormser Landstraße dabei zu beobachten, wie diese versuchen die Tür eines geparkten Fahrzeuges zu öffnen. Die beiden sollten anschließend im Adenauerpark einer Kontrolle unterzogen werden. Einer der beiden ergriff bei der Ansprache durch die Polizei zu Fuß die Flucht und wurde von einem Polizeibeamten verfolgt. Die zweite Person blieb stehen. Während der Verfolgung des flüchtigen holte dieser ein Pfefferspray aus der Hosentasche. Durch geschicktes Ausweichen des Polizeibeamten verfehlte der Stahl des Pfeffersprays sein Ziel. Durch einen Passanten, der sich dem flüchtigen 34-Jährigen in den Weg stellte, konnte dieser gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass die Beiden zuvor einen Obdachlosen bestohlen haben. Zusätzlich bestand gegen den flüchtigen ein Haftbefehl. Das Diebesgut wurde an den Eigentümer zurückgegeben. Der 34-Jährige wurde in die JVA gebracht.

