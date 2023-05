Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Softairwaffe löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Bleichstraße

Samstag, 06.05.2023, 18:20 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es in der Wiesbadener Bleichstraße zu einem größeren Polizeieinsatz, da zuvor ein Pkw gemeldet wurde, in welchem eine Person mit einer Waffe hantieren würde. Nach Eingang der Meldung wurden unmittelbar mehrere Polizeistreifen in den Bereich entsandt. Der Pkw, ein grauer Opel, konnte in der Bleichstraße angetroffen und die Insassen kontrolliert werden. Durch die Beamten wurde schließlich eine Softairwaffe aufgefunden, welche sichergestellt wurde. Die Fahrzeuginsassen, vier Wiesbadener im Alter von 23 bis 31 Jahren wurden zunächst auf das 1. Polizeirevier verbracht, von wo sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell