POL-WI-KvD: Raubdelikte+++Seniorin betrogen+++Schlägerei+++Einbrecher+++Dieb flüchtet ohne Beute+++Fahrraddiebstähle+++Frau attackiert+++Radfahrer kollidieren

1.Raub,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Freitag, 21.04.2023, 14:00 Uhr

(js) Am Freitagmittag kam es im Klarenthal zu einem Raubdelikt, bei welchem der Geschädigte unter Anderem sein Handy entwendet bekam. Ein 13-jähriger aus Taunusstein befand sich gegen 14:00 Uhr an einem Sportplatz in der Goerdelerstraße, als zwei männliche Personen auf ihn zukamen und ihm unter Gewaltandrohung sein Smartphone, eine geringe Menge Bargeld sowie einen Pullover entwendeten. Aufgrund der Drohungen war der 13-jährige derart eingeschüchtert, dass er die geforderten Gegenstände aushändigte. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat. Der erste Täter wird als ca. 17 Jahre, etwa 1,85 m groß, vün dünner Statur mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er war bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug der Marke Puma, schwarzen Turnschuhen und er trug eine orangefarbene Bauchtasche. Die zweite Person sei ca. 16 Jahre alt gewesen, etwa 1,75 m groß, von dünner Statur, hatte längere schwarze Haare sowie einen Oberlippenbart. Bekleidet sei er ebenfalls mit einem schwarzen Trainingsanzug sowie schwarzen Schuhen gewesen. Beide Täter hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

2.Festnahmen nach Raub,

Wiesbaden, Mitte, Saalgasse, Samstag, 22.04.2023, 16:00 Uhr

(cp)Ein 14-Jähriger wurde Samstagnachmittag in der Innenstadt von fünf Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige festnehmen. Der 14-Jährige war zusammen mit einem gleichaltrigen Freund in der Innenstadt unterwegs, als die beiden gegen 16:00 Uhr in der Saalgasse auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen trafen. Diese habe die beiden Jungs in eine Einfahrt gedrängt. Hier sollen sie die Mobiltelefone der beiden Geschädigten gefordert haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, würgten die Täter die beiden 14-jährigen kurzzeitig. Einem der beiden sollen sie dann das Handy und die mitgeführten Bluetooth-Kopfhörer weggenommen haben. Dem zweiten Geschädigten ließen die Täter das Handy, da es nur von geringem Wert war. Anschließend flüchtete die Gruppe mit Handy und Kopfhörern in Richtung Schulberg. Drei der mutmaßlichen Täter konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Beim Erblicken der Polizei flüchteten sie zwar in Richtung Coulinstraße, konnten aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die 14, 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

3.Falscher Bankangestellter und falscher Polizeibeamter ergaunern Bargeld, Wiesbaden, Rheingauviertel, Kiedricher Straße, Samstag, 22.04.2023, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(cp)In Wiesbaden wurde Samstagvormittag eine Seniorin Opfer zweier dreister Trickbetrüger. Die beiden Männer schlüpften in die Rollen eines Bankmitarbeiters sowie eines Polizeibeamten und brachten die Dame um ihr Bargeld. Am Samstag, gegen 10:30 Uhr läutete es an der Wohnungstür der Dame aus der Kiedricher Straße. Als sie öffnete, stand ein scheinbar seriös wirkender Mann vor ihr, welcher sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Nun folgte die bekannte Masche von angeblichen Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft und die Frau bekam es mit der Angst zu tun. Danach kündigte der falsche Bankmitarbeiter ihr an, dass sie von einem Polizeibeamten aufgesucht werden würde. Dieser würde zu ihrer Sicherheit ihr Bargeld sowie ihre EC-Karte in Verwahrung nehmen. Der Mann verabschiedete sich hieraufhin höflich und verließ das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Rund eine Stunde später klingelte es dann erneut. Nun stand ein zweiter Unbekannter vor der Tür, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Prompt übergab sie ihm ihre EC-Karte sowie wenige hundert Euro und der Betrüger verschwand. Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt, mittelblond und von gepflegter Erscheinung gewesen sein. Der falsche Bankangestellte sei etwa 50 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen. Auch er soll mittelblond und sehr gepflegt gewesen sein. Hinweise zu den Personen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

4.Festnahme nach Schlägerei,

Wiesbaden, Kastel, Wiesbadener Straße, Freitag, 21.04.2023, 13:59 Uhr

(cp)In Kastel wurde Freitagmittag ein Mann auf einem Parkplatz zusammengeschlagen. Zwei Polizeianwärter bemerkten dies, woraufhin die Täter flüchteten. Ein weiterer Polizeischüler verfolgte den Haupttäter, der hierdurch festgenommen werden konnte. Zwei junge Polizeianwärter, die derzeit in der Mudra-Kaserne ausgebildet werden, waren am Freitag gegen 14:00 Uhr eigentlich auf dem Weg ins Wochenende, als sie auf einem nahegelegenen Parkplatz eine Schlägerei sahen. Drei Männer schienen zunächst auf einen 29-Jährigen einzuschlagen, bis dieser zu Boden ging. Danach schlug und trat der Haupttäter weiter auf den am Boden liegenden Mann ein. Nachdem die angehenden Polizisten den Notruf gewählt hatten und auf sich aufmerksam machten, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten. Als nun zufällig ein Mitstudierender im Auto vorbeikam, informierten die angehenden Polizisten ihn kurz und gaben ihm eine Täterbeschreibung, woraufhin er sich auf die Suche nach den Tätern machte. Tatsächlich fand er den Haupttäter, machte eine der bereits fahndenden Streifen auf sich aufmerksam und konnte so seinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen zu einer Festnahme verhelfen. Wie sich später herausstellte sind sich der Geschädigte, der im Übrigen nur leichte Verletzungen davontrug und die Täter bekannt und liegen miteinander in Streit.

5.Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Sonnenberg, Irmengardstraße, Samstag, 22.04.2023, 16:17 Uhr,

(cp)Samstagnachmittag trieben in Wiesbaden Einbrecher ihr Unwesen und suchten ein Einfamilienhaus heim. Sie wurden hierbei von einer Anwohnerin beobachtet und flüchteten hieraufhin. Die Polizei sucht nun Zeugen. Einbrecher nutzen am Samstagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Irmengardstraße aus. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in die Innenräume. Gegen 16:20 Uhr bemerkte dann eine Anwohnerin einer nahegelegenen Straße zwei maskierte Personen auf dem Grundstück und alarmierte sofort die Polizei. Kurz danach flüchteten die Personen mit einem dunklen Pkw, vermutlich einem Audi, in Richtung der Straße "Am Birnbaum". Am Steuer des Wagens saß eine weitere Person, die ebenfalls maskiert gewesen sein soll. Der Fahrer habe möglicherweise eine Glatze, eine weitere Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Soweit bisher bekannt, entwendeten die Täter hochwertige Kleidung, Handtaschen und Schuhe sowie diversen Schmuck. Die Schadenhöhe wird von den Geschädigten im sechsstelligen Bereich vermutet. Ein Teil der Beute wurde offensichtlich an der Kreuzung "Am Birnbaum" / Kloppenheimer Steige" zurückgelassen und später aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

6.Täter ohne Beute geflüchtet,

Wiesbaden-Biebrich, Donnersbergstraße, Samstag, 22.04.2023, 06:00 Uhr

(mv)Ein unbekannter Täter wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser das Innere eines in der Donnersbergstraße geparkten Pkw durchwühlte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff der Dieb die Flucht, bevor er Beute machen konnte. Der Täter gelangte in den geparkten grauen Pkw der Marke Hyundai Es wird davon ausgegangen, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß verschlossen war. zte der Dieb und durchwühlte das Innere des Fahrzeuges. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei und klopfte an die Scheibe. Daraufhin sprang der Täter auf sein mitgebrachtes Fahrrad und flüchtete in Richtung Drususstraße. Der Zeuge konnte den Dieb als männlich, ca. 185 cm groß mit athletischer Statur und Glatze beschreiben. Er trug eine schwarze Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 - 345 2540 entgegen.

7.Fahrraddiebstähle,

Wiesbaden- Nordenstadt, Kiebitzweg, Freitag, 21.04.2023 bis Samstag, 22.04.2023

(mv)In der Nacht von Freitag auf Samstag waren im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt, im dortigen Kiebitzweg, Fahrraddiebe unterwegs und erbeuteten 2 hochpreisige Elektrofahrräder. In einer Tiefgarage wurden auf zwei Stellplätzen mehrere Fahrräder angegangen. Einmal konnten mehrere Schlösser verhindern, dass ein E-Bike und zwei Kinderräder entwendet wurden. Auf einem anderen Stellplatz der Tiefgarage hatte der Dieb mehr Glück. Hier konnte er ein Schloss öffnen und ein blaues E-Bike der Marke "Cube" entwenden. Aus dem angrenzenden Grundstück zur Tiefgarage wurde aus einem Garten ebenfalls ein mittels Faltschloss gesichertes blaues E-Bike der Marke "YT" entwendet. Beide Räder hatten einen Gesamtwert von ca. 7900 Euro. Das 4. Polizeirevier in Bierstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 2440 zu melden.

8.Junge Frau tätlich angegriffen

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Sonntag, 23.04.2023, 03:09 Uhr

(schü)Eine 31-Jährige aus Wiesbaden wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Reisinger Anlagen von einem bisher unbekannten Mann attackiert.

Die Frau befand sich um kurz nach 03:00 Uhr mit ihrem Hund in den Reisinger Anlagen, als sie befürchtete, dass das Tier etwas gefressen habe und sich deshalb zu ihm hinunterbückte. Hierbei wurde sie unvermittelt von hinten umfasst und von einem bislang unbekannten Mann an sich gerissen. Dabei ging ihr Pullover entzwei, so dass ihr Oberkörper bis auf die Unterwäsche entblößt war. Die Frau setzte sich zur Wehr und konnte dem Angreifer einen Ellbogenstoß ins Gesicht versetzen. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. Von der durch die Geschädigte alarmierten Polizei konnte die unter Schock stehende Frau in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Sie war zudem leicht verletzt und ihr Pullover zerrissen.

Trotz zahlreicher eingesetzter Funkstreifen gelang es nicht, den Täter aufzufinden.

Von der Frau wurde er als ca. 1,70 m groß, 25 - 30 Jahre alt, von südländischem bis arabischem Phänotyp und sehr schmaler Statur beschrieben. Weiter konnte die Geschädigte angeben, dass er dunkle, gegelte Haare getragen habe und mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Lederjacke sowie dunklen Schuhen bekleidet gewesen sei. Möglicherweise hat der Täter durch den kräftigen Ellbogenstoß eine Verletzung im Bereich des Gesichts davongetragen.

Mitbürgerinnen und Mitbürger die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

9.Radfahrer kollidieren

Wiesbaden, Feldgemarkung, Distrikt Kirschbaum, Freitag, 21.04.2023, 15:05 Uhr

(js) Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am Freitagnachmittag auf einem Feldweg zwischen dem Südfriedhof und Wiesbaden-Erbenheim in der dortigen Feldgemarkung. Ein 52-jähriger Radfahrer aus Eppstein befuhr mit seinem Rad den Rad-/Feldweg im Distrikt Kirschbaum, als ihm ein 54-jähriger Radfahrer aus Eltville in einem Kurvenbereich entgegenkam. Die Radfahrer konnten nicht mehr ausweichen und stießen frontal zusammen, sodass beide zu Fall kamen. Hierbei verletzte sich der 52-jährige schwer und musste stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen werden. Der 54-jährige wurde leicht verletzt, musste aber auch in einem Krankenhaus behandelt werden. Der an den Rennrädern entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

