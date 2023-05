Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Raub auf Wettbüro+++Körperverletzungen+++Helfer angegriffen+++Autoeinbrüche+++Fahrzeugbrand+++Unfallfahrerin gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Raub auf Wettbüro,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Freitag, 28.04.2023, 23:05 Uhr

(am) Am späten Freitagabend wurde bei einem Überfall auf ein Wettbüro ein Angestellter leicht verletzt. Der Täter konnte mit der Beute flüchten. Gegen 23:05 Uhr war der 34-jährige Angestellte des Wettbüros gerade dabei das Geschäft zu schließen, als sich ein maskierter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Dort bedrohte er den Geschädigten und sprühte ihm mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend nahm der Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten und ca. 183 cm großen Mann handeln. Dieser trug eine schwarze OP-Maske vor dem Gesicht und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer schwarzen Arbeitshose, die weiße Elemente an der Seite hatte, bekleidet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizeikräfte nach dem Täter verliefen bisher ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Autofahrer besprüht Radler mit Pfefferspray, Wiesbaden, Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße/Willi-Werner-Straße, Freitag, 28.04.2023, 09:40 Uhr

(cp)In Dotzheim besprühte am Freitagmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer einen Fahrradfahrer nach einem kurzen Streit mit Pfefferspray. Am Freitag, gegen 09:40 Uhr war ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Schelmengraben kommend auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Dieser und der Unbekannte in seinem blauen Opel Corsa bogen dann parallel zueinander nach rechts in die Willi-Werner Straße ab. In Höhe des dortigen Sportplatzes soll der Autofahrer dann nach rechts auf den Radfahrstreifen gefahren sein und den Radler somit geschnitten haben. Als der 28-Jährige den Fahrer hierauf ansprach, gerieten die beiden in Streit. Dieser endete abrupt, als der Unbekannte dann plötzlich ein Pfefferspray in der Hand hatte und den jungen Mann aus dem Fahrzeug heraus damit besprühte. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in die Erich-Ollenhauer-Straße und wurde von dem Geschädigten noch verfolgt. In Höhe des Straßenmühlwegs verlor er das Fahrzeug jedoch aus den Augen und verständigte die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten Mann, der nach einer Augenspülung seine Fahrt fortsetzen konnte. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, wie auch des vorangegangenen Verkehrsverstoßes, sich unter 0611 345-2340 zu melden.

3. Körperverletzungsdelikte,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 29.04.2023, 21:15 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 02:30 Uhr

(js) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich zu mehreren Auseinandersetzungen, bei denen die Geschädigten aber glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen befand sich mit mehreren Freunden gegen 21:15 Uhr auf dem Mauritiusplatz, als ein bislang unbekannter Täter unvermittelt auf den Geschädigten einschlug. Zuvor habe der Täter versucht, den Geschädigten in ein Gespräch zu verwickeln. Ein mutmaßlicher Begleiter des Täters wollte sich augenscheinlich auch noch einmischen, sei aber von den Freunden des Geschädigten abgehalten worden. Der Täter sei etwa 16 Jahre alt gewesen, von normaler Statur, ca. 1,70 m groß, südländische Erscheinung, braunes lockiges Haar und habe eine schwarze Hose sowie einen grauen Kapuzenpullover getragen. Sein Begleiter sei etwa 13 Jahre alt gewesen, 1,55 m groß und habe schwarze Kleidung getragen. Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 21:30 Uhr wurde ein 31-jähriger Wiesbadener in der Straße "Hirschgraben" von mehreren Personen angegriffen und leicht verletzt. Von den Tätern konnte aber nur eine Person als etwa 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, bekleidet mit einer Jeans, einem schwarzen Pullover sowie einer schwarzen Jacke beschrieben werden. Der Mann habe weiße Turnschuhe getragen. Um 02:30 Uhr kam es im Eingangsbereich einer Lokalität in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen 38-jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und einem 29-jährigen aus dem Kreis Groß-Gerau, in deren Verlauf der 38-jährige mehrfach auf den Kontrahenten einschlug. Der Groß-Gerauer wurde hierdurch ebenfalls leicht verletzt. Die Wiesbadener Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

4. Erst Opfer, dann Helfer angegriffen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 30.04.2023, 02:45 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 35-jähriger aus Taunusstein zunächst von mehreren Personen angegriffen, schlug aber im Nachgang nach einer zufällig vorbeikommenden Streife der Stadtpolizei. Der Geschädigte befand sich gegen 02:45 Uhr in der Schwalbacher Straße, als er aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus angegriffen und mehrfach geschlagen wurde. Eine Streife der Wiesbadener Stadtpolizei wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und wollte dem Taunussteiner zu Hilfe eilen. Dieser schlug jetzt jedoch nach den Stadtpolizisten, verletzte aber hierdurch niemanden. Der 35-jährige selbst wurde durch die zuvor stattgefundene Auseinandersetzung verletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um vier männliche Personen im Alter von 16 - 25 Jahren gehandelt haben. Alle vier Personen hätten blaue Jeans getragen, einer trug eine grüne Weste, die zweite Person einen beige-blauen Pullover, die dritte einen grauen Pullover und ein Weiterer einen dunklen Pullover. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die flüchtige Personengruppe unter 0611/345-0 entgegen.

5. Fahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Herrngartenstraße, Donnerstag, 27.04.2023 bis Freitag, 28.04.2023

(js) Im Verlauf der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Herrngartenstaße abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen. Die Geschädigte parkte ihren weißen BMW am Donnerstagabend auf einem Parkplatz und musste am nächsten Vormittag feststellen, dass eine Scheibe ihres Pkw eingeschlagen wurde. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass diverse Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

6. Vier Autos in Südost aufgebrochen,

Wiesbaden, Südost, Weidenbornstraße / Hasengartenstraße/ Kriemhildenstraße, Donnerstag, 27.04.2023 bis Freitag, 28.04.2023

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Wiesbadener Stadtteil Südost gleich vier Autos aufgebrochen. In der Weidenbornstraße hatten es die Unbekannten auf einen am Straßenrand geparkten grauen 1'er BMW abgesehen. Wie in allen anderen Fällen auch, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und durchsuchten den Innenraum. In dem BMW fanden sie einen Fünfeuroschein, richteten aber einen Sachschaden von circa 500 Euro an. Ebenso bei einem in der Hasengartenstraße geparkten weißen 1'er BMW, wo die Täter aber deutlich größere Beute machten. Hier wurden eine Brille und ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. In der Kriemhildenstraße traf es dann zwei weitere Autobesitzer. Aus einem grünen Suzuki Jimmy entwendeten die Einbrecher rund neun Euro Kleingeld, aus einem grauen Opel Astra zwei Sonnenbrillen und Bargeld im Gesamtwert von 250 Euro.

7. Auto aufgebockt und alle Räder gestohlen, Wiesbaden, Dotzheim, Weilburger Tal, Donnerstag, 27.04.2023 bis Freitag, 28.04.2023, 08:30 Uhr

(cp)In Dotzheim haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum einen weißen 1'er BMW auf Steinen aufgebockt und die Räder entwendet. Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr hatte die Besitzerin ihr Fahrzeug in der Straße "Weilburger Tal" geparkt. Am nächsten Morgen stellte ein Spaziergänger dann gegen 08:30 Uhr fest, dass das Fahrzeug auf Steinen aufgebockt worden war und alle vier Räder fehlten. Zu dem Wert der Räder von 1.200 Euro, richteten die unbekannten Täter auch noch einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an. Hinweise zu den Tätern nimmt das 5. Polizeirevier unter 0611 / 345-2540 entgegen.

8. Auto ausgebrannt - Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Biebrich, Saarstraße, Samstag, 29.04.2023, 05:10 Uhr

(cp)Am frühen Samstagmorgen mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Saarstraße ausrücken.

Gegen 05:10 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Auto auf dem Parkplatz Kahle Mühle. Bei Eintreffen der Polizei stand das geparkte Fahrzeug bereits in Vollbrand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Geländewagen der Marke Mitsubishi wurde jedoch komplett zerstört, die Schadenshöhe wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

9. Unfallfahrerin gesucht,

Wiesbaden, Rheingaustraße / Wilhelm-Kopp-Straße, Samstag, 29.04.2023, 18.00 Uhr

(akl) Am Samstagabend kam es in der Rheingaustraße Höhe Wilhelm-Kopp-Straße gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Smart und einem 12-jährigen Jungen aus Wiesbaden. Nachdem man nach der Kollision davon ausging, dass kein Schaden entstanden sei, verließen beide Unfallbeteiligte den Unfallort. Da sich nun nachträglich ein Knochenbruch bei dem 12-Jährigen herausstellte, sucht die Polizei nach der Fahrerin des Smart. Diese sei 45 - 50 Jahre alt, von normaler Statur, mit blauen Augen und braunen Haaren zu einem Zopf gebunden. Die Fahrerin sei mit einer schwarzen Weste bekleidet gewesen. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen blau-silbernen Smart gehandelt haben. Das Fahrzeug sei auf der Rheingaustraße, aus Richtung Amöneburg in Richtung Biebricher Schloss, unterwegs gewesen. Die Polizei bittet die beteiligte Unfallfahrerin, sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell