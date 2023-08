Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Waldsee. Am Fahrbahnrand stand ein 60-jähriger Radfahrer. Zwischen den beiden Beteiligten kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf habe der 60-Jährige den 19-Jährigen leicht im Gesicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte vor Ort nicht geklärt werden. Gegen den 60-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

