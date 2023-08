Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - Einbruch in Gaststätte

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am 25.08.2023, gegen 03.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Einbruch in eine Gaststätte am Schillerplatz gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter die Hintertür zur Gaststätte aufbrachen und so ins Innere gelangten. Dort wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell