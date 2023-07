POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer stürzt bei Unfall - schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Am 21.07.2023 wurden gegen 02:27 Uhr im Bereich der Alleestraße sowie der Innenstadt in Dorsten mehrere brennende Gegenstände gemeldet. An der Alleestraße brannte eine Mülltonne, in der Innenstadt mussten Feuerwehrkräfte Sitzmöbel und einen Sonnenschirm einer Eisdiele sowie einen Sonnenschirm einer Buchhandlung löschen. Die Einsatzkräfte ...

mehr