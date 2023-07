Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Castrop-Rauxel: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Marie-Curie-Straße entwendeten Einbrecher hochwertige Uhren und Bargeld aus einem Haus. Um ins Innere zu gelangen, kletterten sie auf eine Garage und brachen ein Fenster auf. Sie durchsuchten alle Räume und entkamen schließlich unerkannt. Tatzeit: Samstagnachmittag bis Mittwochmittag.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Nonnenbusch. Die Einbrecher waren in der Zeit von Samstag (12 Uhr) bis Mittwoch (21 Uhr) unterwegs. Sie kletterten auf einen Balkon und hebelten eine Balkontür auf. In der Wohnung durchsuchten sie alle Räume und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

Unbekannte brachen in einem Schwimmbad Am Volkspark in mehrere Räume ein. Sie entwendeten etwas Bargeld. Zudem hebelten sie mehrerer Türen gewaltsam auf. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Täterhinweise sind derzeit nicht vorhanden.

Castrop-Rauxel

Zwei bislang unbekannte Männer hebelten an der Henrichenburger Straße eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und wurden dabei erwischt. Die Wohnung liegt im Obergeschoss des Hauses. Im Flur trafen die Einbrecher dann aber auf Wohnungsinhaber und ergriffen sofort die Flucht. Beschreibungen: 1. Person: ca. 25 Jahre, 1,80m - 1,85m groß, schwarzes Haar (an den Seiten kurz), leichter Bartwuchs, dunkle ¾ Hose, dunkles T-Shirt, sprach Deutsch mit Akzent 2. Person Ca. 1.85m groß, heller Jogginganzug Wer zur Tatzeit am Mittwoch um 16 Uhr etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell