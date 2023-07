POL-RE: Gladbeck: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch waren falsche Wasserwerker in Bottrop unterwegs. In mindestens zwei Fällen fielen ihnen Senioren zum Opfer. Gegen 10 Uhr klingelte ein Mann an die Wohnungstür einer Bottroperin am Altmarkt und begehrte Einlass. Er gab vor den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Während die Frau mit ihm in der Wohnung die Wasserhähne aufdrehte, durchsuchte mindestens eine weitere Person ihr ...

