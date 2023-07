Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Zeugensuche nach Einbruch- und Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte entwendeten am Dienstag einen Opel Mokka von einem Parkplatz an der Kampstraße. Die Nutzerin stellte den Wagen, mit Kennzeichen aus UN(na), zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr dort ab. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen brachen Unbekannte in eine Schule am Wittenbrink ein. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten einige Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Haltern am See

Am Holzplatz brachen Unbekannte in ein Geschäft für Heimtierbedarf ein und entwendeten einen Tresor. Um an diesen zu gelangen, hebelten sie zunächst ein Tor und dann weitere Türen im Inneren des Gebäudes auf. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 07.45 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell