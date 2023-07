Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mehrere Brände in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am 21.07.2023 wurden gegen 02:27 Uhr im Bereich der Alleestraße sowie der Innenstadt in Dorsten mehrere brennende Gegenstände gemeldet. An der Alleestraße brannte eine Mülltonne, in der Innenstadt mussten Feuerwehrkräfte Sitzmöbel und einen Sonnenschirm einer Eisdiele sowie einen Sonnenschirm einer Buchhandlung löschen. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung keine Täter mehr feststellen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell