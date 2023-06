Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230626-1: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Polizisten ordnen Blutprobe an

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag (25. Juni) wurde ein Motorradfahrer (27) in Frechen schwer verletzt. Laut ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 27-Jährige gegen 1.45 Uhr mit seiner Honda vom Kreisverkehr an der Bonnstraße kommend auf der Doktor-Gottfried-Cremer-Allee gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Hondafahrer am Kreisverkehr innerhalb des Straßenbereichs der Doktor-Gottfried-Cremer-Allee die Kontrolle über seine Maschine verloren haben und gestürzt sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mann mit seinem Zweirad über die Fahrbahn in den begrünten Kreisverkehr gerutscht. Dabei zog sich der 27-Jährige seine schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf, führten Zeugenbefragungen durch und sicherten die Spuren. Dabei nahmen sie im Atem des Motorradfahrers einen Alkoholgeruch wahr. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin später im Krankenhaus entnahm. Die Ermittler des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

