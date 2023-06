Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230625-1: Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis - Bedburg (ots)

Ein Rettungshubschrauber brachte den 65-Jährigen in eine Uniklinik

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (24. Juni) in Bedburg auf dem Meßweg, verletzte sich ein Radfahrer schwer. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte ihn in eine Klinik.

Eine Zeugin (50) bemerkte gegen 12.30 Uhr eine auf dem Boden liegende verletzte Person und alarmierte die Rettungskräfte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 65-Jährige mit seinem Fahrrad den Meßweg aus Richtung Morkener Straße in Richtung St.-Rochus-Straße. Aus bisher ungeklärten Gründen kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug und stürzte zu Boden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen unterstützte die Polizisten des Rhein-Erft-Kreises bei der Sicherung der Spuren am Unfallort. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und prüft, ob ein medizinischer Notfall ursächlich für den Verkehrsunfall sein könnte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an: poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu melden. (cb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell