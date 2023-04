Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nicht auf Betrüger reingefallen

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine 72-jährige Seniorin durchschaute die Maschen von bislang unbekannten Betrügern, so dass ein Schadenseintritt verhindert werden konnten. Die Altenburgerin erhielt am gestrigen Tag (27.04.2023) mehrere "SMS-Nachrichten" auf ihr Mobiltelefon. Mit dem Text "Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen. Mein Handy ist heute kaputtgegangen. Schick mir bitte eine Whatsapp Nachricht..." versuchten die Betrüger mit ihr in Kontakt zu treten. Ziel hinter dieser Masche ist es, dass die Angeschriebenen in der Folge eine Banküberweisung tätigen und so ihr Geld verlieren. Die 72-Jährige erkannte den Betrug und reagierte nicht. Vielmehr informierte sie richtigerweise die Polizei. Diese leitete nun ein Ermittlungsverfahren ein. (RK)

