LPI-G: Exhibitionist identifiziert

Gera (ots) - Gera. Den Diebstahl seines Mazda CX5 meldete gestern (27.04.2023) der 52-jährige Besitzer der Geraer Polizei, so dass diese die Ermittlungen einleitete. Nach Angaben des Geschädigten stellte dieser sein Fahrzeug gegen 14:30 Uhr in der Beethovenstraße in Gera ab. Etwa eine Stunde später bemerkte er, dass der Pkw nicht mehr an Ort und Stelle stand und informierte die Polizei. Die Kripo in Gera hat die ...

mehr