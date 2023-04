LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots) - Gera: Ein 20-Jähriger muss sich seit gestern (27.04.2023) für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. Denn aus bis dato unbekannten Gründen trat er am gestrigen Abend (27.04.2023), kurz nach 20:00 Uhr gegen den linken Außenspiegel eines in der Hilde-Coppi-Straße in Gera abgestellten Fahrzeuges und verursachte so Sachschaden an dem Ford. Der 20-Jährige befand sich mit mehreren Personen vor Ort, ...

