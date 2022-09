POL-OS: Bad Laer: Zeugenaufruf nach Motorraddiebstahl an der Remseder Straße

Bramsche (ots) - Um kurz vor 02 Uhr wurden die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem Gebäudebrand alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Doppelhaushälfte in der Alfhausener Straße in Brand. Bei Eintreffen der Polizei sind bereits diverse Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt vor Ort, das Wohnhaus ...

mehr