Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter entwendet

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Straße Salzbrink, in Höhe der Hausnummer 1. Der rot-schwarze E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Kennzeichen 106CHU war mit einem Kabelschloss an einem Metallbügel angeschlossen. Die Diebe durchtrennten das Schloss, ließen dieses vor Ort zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

