POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 15.09.-17.09.2023

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Sachbeschädigung an PKW Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz in der Düsternstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW VW. Jemand Unbekanntes verursachte an der hinteren rechten Tür einen Schaden in Form einer Delle sowie Lackkratzer. Personen, die Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel - Verkehrsunfälle Am Freitag, ca. gegen 16:00 Uhr, befuhr eine weibliche 75jährige Varelerin die Achternstraße in Richtung Pelzerstraße und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Die Dame kam ihren Meldepflichten nach und zeigte den Unfall bei Polizei an, jedoch gibt es bislang keine Hinweise auf den beschädigten PKW, da dieser am Unfallort nicht mehr angetroffen werden konnte. Der Halter des in Frage kommenden PKW wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel - Verkehrsunfallflucht Am Sonnabendnachmittag, in der Zeit von 14:45 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Düsternstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Seat beschädigt worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Zetel - Verkehrsunfallflucht Am Sonnabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 14jähriger Vareler mit seinem Leichtkraftfahrzeug die Straße Driefeler Esch in Richtung in Dorfstraße, wobei er an der genannten Kreuzung verkehrsbedingt anhalten musste. Der hinter ihm fahrende PKW VW übersah augenscheinlich das Anhaltemanöver und fuhr auf das Leichtfahrzeug auf, sodass an diesem Sachschaden entstanden ist. Der PKW-Fahrer wendete anschließend sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Verletzt wurde der 14jährige glücklicherweise nicht. Personen, die Hinweise auf den genannten VW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel - Versuchter Einbruch in Schloßkirche In dem Zeitraum von Donnerstag, 14.09.2023, 13:00 Uhr, bis Sonnabend, 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in die Vareler Schloßkriche. An mehreren Zugangsmöglichkeiten wurden Hebelmarken festgestellt, wobei es jedoch nicht zu einem Betreten der Räumlichkeiten gekommen ist. Dennoch ist ein Schaden von ca. 5000 Euro durch die Hebelversuche entstanden. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel - Tageswohnungseinbruch Am Sonnabend, in der Zeit von ca. 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr, verschaffte sich jemand Unbekanntes gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in der Bockhorner Straße. Über die Scheune konnten Wohnräumlichkeiten betreten und durchsucht werden, gestohlen wurde augenscheinlich jedoch nichts. Der 83jährige Hauseigentümer und -bewohner befand sich zum Tatzeitpunkt in dem Garten seines Grundstücks, konnte jedoch von dort aus keine verdächtigen Personen feststellen.

