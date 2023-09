Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei WHV 15.09.-17.09.2023

Wilhelmshaven (ots)

1. Einbrüche Am Freitagabend, zwischen 19:30 und 21:30 Uhr wurden in der Industriestraße mehrere Räume einer dort ansässigen Fahrzeugfirma aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Moselstraße eine Imbissbude aufgebrochen. Es wurde Bargeld entwendet. 2. Diebstähle von Krafträdern Am Freitagabend zwischen 18:00 und 22:30 Uhr wurde im Siedlerweg ein am Straßenrand abgestellter Motorroller entwendet. Der Roller ist silberfarben und an den Seiten befinden sich jeweils zwei schwarze Schriftzüge "OPI" . Das angebrachte Versicherungskennzeichen lautet: 986 JEF. Am Samstag, zwischen 11:00 und 17:45 Uhr wurde ein schwarzes Mofa der Marke Pegasus aus dem Kleingartenverein am Totenweg entwendet. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. In der Zeit von Freitagabend, 22:00 Uhr, bis Samstagabend, 19:15 Uhr, wurde in der Admiral-Klatt-Straße ein anthrazitfarbener Motorroller der Marke Kwang Yang mit dem Versicherungskennzeichen 912 KIY entwendet. 3. Trunkenheit im Verkehr Am Sonntagmorgen, gegen 01:25 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung auf dem Friesendamm ein Pkw auf, der in Schlangenlinien fuhr. Einer anschließenden Kontrolle versuchte sich der 32-jährige Fahrzeugführer durch hohes Tempo zu entziehen. Der Wagen konnte aber nach kurzer Verfolgungsjagd in der Heppenser Straße gestoppt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Zudem räumte er den Konsum von Cannabis ein. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet; der Führerschein wurde sichergestellt.

