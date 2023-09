Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 79-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 79 Jahre alter Mann am Dienstag (05.09.2023), nach einem Unfall kurz nach 11.00 Uhr in der Schwabstraße in Marbach am Neckar, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein neun Jahre alter Junge wollte die Schwabstraße auf Höhe einer Verbindung zur Erdmannhäuser Straße überqueren, und schob hierbei sein eigenes Fahrrad. Im weiteren Verlauf stieß der Senior, der einen Helm trug, mit dem Fahrrad des Jungen zusammen, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell