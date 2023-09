POL-LB: Ludwigsburg: 45-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstag (05.09.2023) ein 31 Jahre alter Motorradlenker vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18.25 Uhr in Schwieberdingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 31-Jährige befuhr einen Kreisverkehr in der Stettiner Straße, als er mit dem BMW einer 55-Jährigen kollidierte. ...

mehr