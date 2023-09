Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstag (05.09.2023) ein 31 Jahre alter Motorradlenker vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18.25 Uhr in Schwieberdingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 31-Jährige befuhr einen Kreisverkehr in der Stettiner Straße, als er mit dem BMW einer 55-Jährigen kollidierte. Die BMW-Fahrerin hatte ihrerseits von der Breslauer Straße kommenden in den Kreisverkehr einfahren wollen und hierbei mutmaßlich den 31-Jährigen übersehen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Das Motorrad kippte durch die Kollision zur Seite und rutschte etwa sechs Meter weit über den Asphalt. Der 31-Jährige stürzte hierbei. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro.

