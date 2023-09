Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Baustellencontainer und Anhänger aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (02.09.2023) 12.30 Uhr und Montag (04.09.2023) 07.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf mindestens zwei Baustellen in der Rosa-Leibfried-Straße in Maichingen ihr Unwesen. Sie brachen zwei Container und einen Anhänger auf, in denen diverse Baumaschinen und Werkzeuge lagerten. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

