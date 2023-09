Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 35-Jährige versucht Haus in Brand zu setzen

Ludwigsburg (ots)

Seit Montagabend (04.09.2023) ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen eine 35-Jährige, nachdem diese gegen 23.20 Uhr versucht haben soll, Teile ihres Wohnhauses in der Straße "Zimmerer Pfad" in Großsachsenheim in Brand zu setzen. Die Tatverdächtige befand sich mutmaßlich aufgrund von familiären Streitigkeiten in einem psychischen Ausnahmezustand, als sie das Inventar des gemeinsamen Hauses durch Brandlegung beschädigte und teilweise zerstörte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es lediglich zu einer starken Rauchentwicklung und nicht zum Ausbruch eines Feuers. Der Rettungsdienst brachte die alkoholisierte 35-Jährige, die vorläufig festgenommen wurde, zur Ausschließung einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der im Haus entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern noch an.

