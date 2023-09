Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (04.09.2023) gegen 14.00 Uhr in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 20 Jahre alter Motorradlenker befuhr die Sprangerstraße aus Richtung Eselshütte kommend nach Metterzimmern, während hinter ihm eine noch unbekannte Person mit einem roten Motorrad, möglicherweise des Herstellers Ducati, fuhr. In einer engen und unübersichtlichen Kurve überholte der Unbekannte den 20-Jährigen plötzlich, wodurch dieser erschrak und nach rechts lenkte. Hierdurch geriet der junge Mann mit seinem Motorrad in den Grünstreifen, stürzte und wurde leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Metterzimmern fort, ohne sich um den verletzten 20-Jährigen sowie den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell