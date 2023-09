Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag (04.09.2023) zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr ein graues Pedelec des Herstellers KTM. Das Fahrrad mit einem Wert von über 4.000 Euro war im Bereich des Freibads in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz angeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

