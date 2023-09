Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (04.09.2023) gegen 17.35 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Aldingen und der U-Bahn Endhaltestelle bei Neckargröningen ereignete. Auf der Strecke hatte sich in Fahrtrichtung Neckargröningen bzw. Neckarrems verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Ein noch unbekannter Fahrer eines PKW setzte über die Gegenfahrbahn zum Überholen der Fahrzeugschlange an, wobei ihm eine 20-jährige Citroen-Fahrerin entgegenkam, die stark abbremsen musste. Ein 63 Jahre alter Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr der 20-Jährigen auf. Der Unbekannte, der einen grauen Range Rover mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gelenkt haben soll, setzte seine Fahrt anschließend wohl nach links auf die Landesstraße 1140 fort. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

