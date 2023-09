Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 18-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 18 Jahre alter Radfahrer am Montag (04.09.2023) vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er gegen 18.10 Uhr in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Mutmaßlich übersah der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache beim Queren der Oberriexinger Straße (L 1141) von einem Feldweg kommend in Richtung Gewerbegebiet (Breuninger Straße) einen bevorrechtigen Pkw. Der Radfahrer kollidierte in der Folge mit dem Alfa Romeo eines 22-Jährigen, der die Oberriexinger Straße in Richtung Großsachsenheim befuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

