Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Samstag, 05.08.2023, 06:58

Nörten-Hardenberg

Parensen (sh) - Um kurz vor 07:00 Uhr befährt eine 30jährige Nörten-Hardenbergerin mit ihrem Kleinwagen die L 555 von Parensen in Rtg. B 446 und kommt nach links von der Fahrbahn ab und stößt frontal gegen einen Baum. Andere Verkehrsteilnehmer die auf den Verkehrsunfall zukommen leisten Erste Hilfe. Die weitere medizinische Versorgung und Zuführung in ein Krankenhaus erfolgt durch eine Rtw-Besatzung. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung des Pkw wird der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet. Es kommt zu minimalen Einschränkungen. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeitig keine Angaben vor. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell