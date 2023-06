Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Verpuffung in holzverarbeitendem Betrieb

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am 19.06.2023 wurde um 16:23 Uhr die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg mit dem Stichwort "Feuer 2 - Rauchentwicklung unklar" in die Wilberger Straße alarmiert. Noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurde aufgrund zahlreicher Anrufer durch die Leitstelle Lippe das Stichwort auf "Feuer 3" erhöht und zusätzliche Kräfte alarmiert. An der Einsatzstelle wurde auf dem Gelände eines Holzheizkraftwerks eine Lagerhalle vorgefunden, in der sich zuvor eine Staubexplosion ereignet hatte und dichter Rauch quoll. Unter Atemschutz gingen sofort mehrere Trupps zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 5 Trupps unter Atemschutz im Einsatz, die z. T. auch über die Drehleiter vorgegangen sind und die Anlage kontrolliert haben. Mit 5 Hochleistungslüftern wurde die Halle wieder rauchfrei gebracht. Glücklicherweise wurden bei der Explosion und bei dem Einsatz niemand verletzt. An der Einsatzstelle befanden sich ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, des Rettungsdienstes und der Polizei. Die Wilberger Straße wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Der Einsatz dauerte mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft bis nach 21 Uhr. Fast zeitgleich mit diesem Einsatz wurde um 16:30 Uhr die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg zu einem Kleinbrand in den Ortsteil Bad Meinberg alarmiert. Auf einem Schulhof brannte ein Mülleimer. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

