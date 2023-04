Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Erneut einsatzreicher Tag - vermeintliche Explosion im Heizungsraum löst Großeinsatz aus

Erneut verzeichnet die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg einen einsatz - und arbeitsreichen Tag. Am gestrigen Donnerstag wurde die Feuerwehr um 05:42 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 1-Mülltonnenbrand" alarmiert. An der Einsatzstelle hatte ein Bewohner die brennende Tonne bereits von dem Gebäude abgezogen. Durch die zuerst eintreffende Polizei wurde die Tonne mittels eines Feuerlöschers abgelöscht. Ein Trupp unter Atemschutz nahm im weiteren Verlauf noch Nachlöscharbeiten vor. Um 09:12 Uhr erfolgte bereits die nächste Alarmierung. Mit dem Stichwort "Feuer 3-Kellerbrand" ging es in den Stadtteil Bad Meinberg. Durch den ersteintreffenden RTW wurde eine Stichworterhöhung initiiert. Somit erfolgte um 09:19 Uhr die Alarmierung mit "Feuer Menschenleben in Gefahr". In einem Mehrfamilienhaus war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer mehrfachen Verpuffung innerhalb der Heizungsanlage gekommen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, ob sich noch Personen in dem Objekt aufhielten, wurde dieses abgesucht. 2 Personen konnten durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt werden. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde ein Löschangriff aufgebaut und der Keller begangen. Ein Feuer konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Jedoch schlugen die mitgeführten Mehrfach-Gasmessgeräte minimal an. Durch den ebenfalls alarmierten Energieversorger konnte im weiteren Verlauf eine minimale Undichtigkeit im Bereich des Hausanschlusses festgestellt werden. Unklar bleibt weiterhin, warum es zu der mehrfachen Verpuffung in der Heizungsanlage kam. Die Anlage wurde stillgelegt und die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben. Unmittelbar im Anschluss an diesen Einsatz kam es zu einer weiteren Alarmierung. Um 10:28 Uhr galt es noch eine von Bad Meinberg beginnend und über die B 239 bis nach Billerbeck führende Ölspur abzustreuen. Somit rückte die Feuerwehr binnen einer Woche zu insgesamt 15 Einsätzen aus.

