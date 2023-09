Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfallflucht in der Ilsfelder Straße - Hund verstorben

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (04.09.2023) gegen 08.40 Uhr in der Ilsfelder Straße in Besigheim ereignete. Ein 45 Jahre alter Mann ging mit seinem Hund Gassi und überquerte hierzu die Straße, um auf eine gegenüberliegende Wiese zu gelangen. Im weiteren Verlauf rannte der Hund, der nach derzeitigen Ermittlungen nicht angeleint war, zurück über die Straße. Im Zuge dessen wurde er von einem PKW erfasst und starb noch vor Ort. Der bislang unbekannte Fahrer des PKW, es soll sich um einen grauen Audi mit Ludwigsburger Kennzeichen gehandelt haben, setzte seine Fahrt fort, obwohl in der 45-Jährige versuchte zum Anhalten zu bringen. Die Ermittlungen dauern an.

