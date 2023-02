Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hövels - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten bei Dasberg

Wissen (ots)

Am Samstag, 18.02.2023, um 12:20 Uhr ereignete sich auf der B 62 zwischen Niedergüdeln und Wallmenroth ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei denen beide Autofahrer schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 25 Jahre alter Mann mit einem Pkw Renault Twingo die B 62 von Wissen aus in Richtung Betzdorf. In einer scharfen Rechtskurve in der Gemarkung Hövels verlor der Twingo Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und drehte sich auf der Fahrbahn. Dabei kollidierte er auf seiner Fahrerseite mit der Front eines entgegenkommenden Pkw Dacia Logan. Der Fahrer des Twingo wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber aus Siegen in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Pkw Dacia erlitt schwere Verletzungen. Die Rettungsarbeiten erfolgten durch die Feuerwehren von Betzdorf und Wallmenroth. Die Feuerwehr aus Rosenheim fertigte mit ihre Drohne Luftbilder. Im Einsatz waren Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes von mehreren Rettungswachen sowie die Polizei aus Betzdorf und Wissen. Die Bundesstraße war bis 15:30 Uhr voll gesperrt und wurde nach Reinigungsarbeiten von der Straßenmeisterei Betzdorf wieder frei gegeben.

