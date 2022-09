Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand

Weimar (ots)

Sachschaden an einem Traktor mit Anhänger und mehreren Kleingärten wurde gestern in Folge eines Brandes in der Nähe der Dürrenbacher Hütte verursacht. Auf einem abgeernteten Feld sollten am Nachmittag die Stoppeln untergepflügt werden, als es vermutlich aufgrund von Funkenschlag zur Entzündung des Feldes kam. Der langanhaltenden Trockenheit wegen breiteten sich die Flammen rasant aus. Einzelne Gartengrundstücke, wurden gänzlich vom Feuer eingeschlossen. Vereinzelt wurden die Zäune dieser beschädigt. In Summe entstand Sachschaden in Höhe mehrere tausend Euro. Eine Gefahr für Menschen bestand zu keiner Zeit. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es auf der Straße zwischen Weimar und Kromsdorf zu teilweisen Sperrungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell