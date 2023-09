Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Remseck am Neckar: 26-Jähriger nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag (02.09.2023) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, in der Nacht von Freitag auf Samstag in Remseck am Neckar gemeinsam mit einer 43-Jährigen einen Diebstahl begangen zu haben. Während die 43-Jährige in einem Mercedes gewartet haben soll, soll sich der jüngere Tatverdächtige zu einem in der Ludwigsburger Straße geparkten Pritschenwagen einer Gartenbaufirma begeben und hochwertige motorbetriebene Gerätschaften daraus entwendet haben. Von einer aufmerksamen Zeugin angesprochen, sollen die beiden mit dem Pkw in Richtung der Landesstraße 1100 geflüchtet sein, wo sie kurz darauf von zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräften gestoppt werden konnten. Im Pkw fanden die Polizisten motorbetriebenes Gartenwerkzeug. Der 26-Jährige und seine 43 Jahre alte Begleiterin wurden vorläufig festgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die 43-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen, während der 26-Jährige am Samstag einem Haftrichter am Amtsgericht Waiblingen vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen mit serbischer Staatsangehörigkeit, setzte diesen in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeiposten Remseck am Neckar übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell