Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jähriger am Rande des Borbecker Marktfestes geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend (2. September) am Rande des Borbecker Marktfestes unter Jugendlichen ereignete.

Gegen 22:35 Uhr trafen Einsatzkräfte der Polizei in Höhe des Bürgeramtes auf der Rudolf-Heinrich-Straße auf einen verletzten 19-Jährigen. Der junge Mann schilderte, dass er nur wenige Minuten zuvor in einen Streit mit einer Gruppe von etwa 15 Jugendlichen verwickelt gewesen sei. Der 19-jährige Gelsenkirchener sei von mehreren Unbekannten attackiert worden. Am Boden liegend hätten die Jugendlichen auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Nachdem sie seine Bauchtasche entwendet hätten, seien die Unbekannten geflüchtet. Durch den Angriff erlitt der Gelsenkirchener leichte Verletzungen.

Der 19-Jährige beschrieb seine Angreifer als Jugendliche mit südosteuropäischer Erscheinung. Einer der Beteiligten habe auffällig lange Haare und dazu eine Basecap getragen.

Die Ermittlungsgruppe Jugend hat die Ermittlungen wegen des Raubes aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Aufgrund der Nähe zum Marktfest geht die Polizei davon aus, dass die Tat von Besuchern gefilmt worden sein könnte. Diese Videos könnten bei der Aufklärung der Tat sowie der Identifizierung der Täter hilfreich sein.

Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen, wenn Sie Zeuge des Raubes geworden sind oder Videos der Tat besitzen./Wrk

